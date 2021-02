. Là dove gli amministratori dicono che non ci sono “significative incertezze in riferimento all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale”. È un linguaggioanche solo leggere scenari del genere. Tradotto in italiano vuol dire che le possibilità di restare in attività sono abbastanza superiori a quelle di chiudere.Ribadito in fondo al comunicato dove si avverte che la Juve, a seconda dei risultati, potrebbe essere costretta alla cessione di giocatori.La crisi dirafforza il senso di questa stranezza mai davvero conosciuta, quindi oggi ancora meno capita.Il calcio è abituato alle crisi e alla confusione economica, ma. Le conseguenze saranno come atterrare su Marte, un pianeta completamente sconosciuto e costretto ad essere reale.