Gli infortuni sono tanti in questa prima parte di stagione e per molti di loro i tempi di recupero sono stati lunghi. Dietro al profondo disagio della Juventus c'è questo ma non solo. Per esempio, cosa si può dire del rendimento di Cristiano Ronaldo? Anche contro la Lazio, dopo il gol è sparito. Sta dando pochissimo il portoghese alla formazione di Sarri e mette in panchina giocatori del calibro di Dybala e Higuain.