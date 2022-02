E’ curioso si discuta ogni domenica su come debba essere servito Vlahovic o se il gioco di Allegri lo aiuti o meno. Un centravanti dipende abbastanza dai giocatori che ha accanto, ma seVlahovic è questo, sa aiutarsi benissimo., difesa bassa e larghi spazi al contropiede.Vlahovic sbaglierà qualche partita come le sbagliano Lewandowski o Lukaku, ma non credo saranno mai troppe. Quanto al modulo di gioco ricorderei che Vlahovic ha giocato nel calcio isolato di Beppe Iachini, in quello più largo di Prandelli, infine nel modulo alto di Italiano, l’opposto di quello di Allegri. Si è sempre adattato bene, ha sempre segnato molto, tranne che con Iachini che gli preferiva spesso Kouamé e Cutrone.