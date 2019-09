Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi l'approfondimento è sul Milan e sulla costruzione della rosa a disposizione di Marco Giampaolo da parte di Boban e Maldini.



C'è qualcosa di poco definibile in questo Milan ovvero un progetto appena tratteggiato che rispecchia la volontà dei suoi dirigenti di provare a creare una squadre che giochi a calcio. Poi però c'è la realtà dei fatti ovvero che non avevano i mezzi adatti a realizzare il disegno fin in fondo. La qualità che cercavano è rimasta a mezz'aria. Questo Milan fingerà bene, ma non ha un traguardo. C'è però una possibilità, per niente facile da realizzare...