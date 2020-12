Senzailha battutocon rigore econ rigore. Non considero l’nella fase a gironi. Gli avversari sono compresi tra l’ottantesimo e il novanteseiesimo posto internazionale.La poca manovra di attacco si era già vista contro la. Non è strano, è molto normale aver bisogno del proprio giocatore migliore.. Questo non assolve gli altri., sono normali fantasisti che per accendersi hanno bisogno della quadra, non accendono gli altri.è un ottimo attaccante, ma è l’opposto di, ama cercare profondità mentreva incontro al gioco. Bennacer, se ha quindici giocatori davanti, dieci avversari e cinque amici, non può dare che palloni facili. Resta, che infatti ha preso tre pali, ma con tiri lontani dal gioco. Non è il momento di giudicare, questi problemi li conosceva anche Pioli. C’è un po’ di usura, meno brillantezza, ma c’è dovunque in questo momento.