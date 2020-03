Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il tema odierno è il coronavirus e come l'uomo, nella storia, ha trattato i deboli.







Marco Motta, ex Roma e Juve, oggi in Indonesia, ha rilevato che il governo locale vuole isolare i contagiati su un’isola dell’arcipelago. La tentazione di isolare i deboli è sempre esistita, in tutta Europa, dall’antica Sparta alla Germania nazista. Per questo quello che deve fare paura non è tanto la vecchiaia, ma l’uomo.