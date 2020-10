Dal grande silenzio di Friedkin, forse troppo grande, filtrano voci molto interessanti sul direttore sportivo della Roma e sul vero uomo d’azienda. Fino a ora si è pensato al direttore sportivo come all’uomo di mercato, un operativo che apre mille porte.Tutti i ds hanno un proprio team, non è questa la novità. Nessuno ha però mai avuto come consulenti i migliori ds del suo tempo.Abbiamo sempre pensato quella figura come qualcosa di magico e artigianale, un sesto senso, mai come a un’insieme di saggezze ed esperienze. Cioè non l’osservatore amico che vive in Francia o Inghilterra, ma proprio la somma di uomini ufficialmente bravissimi. Dopo Campos, dopo Rangnick, dopo Paratici, Friedkin starebbe cercando il suo uomo in Germania, poi allargherà la rete. Infine deciderà.. Mai visto un presidente agire così. Spero sia vero.