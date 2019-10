Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus di oggi è dedicato al progetto condiviso da Inter e Milan di costruire un nuovo stadio per la città di Milano. Un nuovo impianto in compartecipazione tra le due società, che prende il posto del "vecchio" San Siro, non ritenuto più all'altezza della situazione per consentire alle società di generare profitto.



Una scelta soltanto economica, difficile da comprendere e nella quale la componente emotiva è stata completamente azzerata per far prevalere altro tipo di interessi.