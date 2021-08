nella notte avrebbe chiuso col Torino per l’arrivo di. Quindi non Correa, non Thram, ma BE’ una scelta a sorpresa stimolata forse daldi Belotti con conseguente valutazione bassa, si dice quindici milioni. Belotti è acquisto molto importante anche semolto più adatto a giocare accanto a Lautaro.perché porta molto in alto la quota gol. In tre hanno cinquanta gol naturali a disposizione, sono tutti attaccanti da doppia cifra.si accetteranno, insieme non potranno giocare. La presenza e l’importanza di Calhanoglu porta Inzaghi ha giocare sempre con tre mezzeali. Per trovare spazio a tutti dovrebbe uscire. Ma nascerebbero squilibri. Meglio comunque questi problemi di quelli di inizio mercato. Per come si era messa credevo finisse molto peggio. Invece si è incassato molto e comprato molto.Stanno tornando anche Vidal, Vecino e Sensi. Dovranno fare rosa con grande qualità perché è solo lì che l’Inter avrà problemi.