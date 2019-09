Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il primo turno infrasettimanale di campionato ci dice che Inter e Juventus sono già in fuga e che sarà difficile riprenderle. Rispetto all'inizio della passata stagione, sembra regnare meno equilibrio nelle zone alte della classifica, nella quale in molte hanno perso almeno una partita, Lazio e Napoli addirittura due. Chiamate a sperare in un crollo, oggi non prevedibile, di chi le precede per rientrare in corsa.