Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. E'iniziata la settimana di Inter-Juventus e vale la pena, ancora una volta, di tornare sulla celeberrima definizione di Derby d'Italia data negli anni '60 da Gianni Brera. Un'etichetta apposta per evidenziare come, all'epoca, bianconeri e nerazzurri rappresentassero il meglio del calcio italiano, in virtù del numero di scudetti conquistati.



Poi arrivò Berlusconi e il Milan colmò il gap, divenendo alla pari dell'Inter la prima alternativa allo strapotere italico della Vecchia Signora. Ecco perché parlare oggi di Inter-Juve come Derby d'Italia non è del tutto corretto.