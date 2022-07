Non è in discussione la forza delle squadre, quella andrà vista, mae ha buone riserve; ha vuoti possibile sulle fasce e un attacco da rifare tra 10 mesi. La Juve ha due esterni su quattro, Di Maria e Cuadrado, ma un vuoto importante a centrocampo. Il Milan è immaginabile, non ancora pensabile. Non credevo si sarebbe continuato a lungo con questa vaghezza.In realtà,: prendi chi è libero, non chi scegli. Juve e Roma hanno un po' esagerato: Di Maria e Pogba, poi Dybala e Matic, forse Wijnaldum. L'Inter Mkhitaryan e Lukaku.. Non sono certezze e nemmeno pronostici, tutti dobbiamo ancora vedere il campo ma nemmeno dobbiamo farci condizionare dalla propaganda. Per ora è stato un mercato fondamentalmente comodo.