Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno è l'interesse sempre più forte dell'Inter per il centravanti del Manchester United Romelu Lukaku.



DEVASTANTE – Non segnerà tantissimo, come dimostra la sua recente media realizzativa, ma il possente calciatore belga ha una prestanza tale dal punto di vista atletico che si sposerebbe alla perfezione nel sistema tattico di Conte e con un partner offensivo con le caratteristiche di Edin Dzeko.