Roma-Milan è stata forse la miglior partita della stagione, tanti tiri in porta molte giocate di classe, tanti ottimi giocatori a partire da Donnarumma e Kessie per arrivare a Mkhitaryan e Veretout. Ma quante speranze reali restano al Milan? Ho cercato nelle classifiche degli ultimi nove anni, sono venute fuori cose interessanti.nel 2012aveva un punto meno del Milan, vinse con 4 punti in più. Nel 2016 era dietro al Napoli di un punto e chiuse con cinque punti in più. Nel 2018 identica situazione.. Molto curiosa anche la marcia di chi deve evitare la B. Nelle ultime quattro stagioni la terzultima di adesso si è sempre salvata. Allargando anche ai nove anni precedenti, il massimo di punti rimontati è stato quattro. A voi le conseguenze.