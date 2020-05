Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi il focus è sul primo giorno della fase 2.







Sono due mesi che tutta l'Italia è chiusa in casa: ho i capelli lunghi fino alle spalle, ho visto più cose in questo periodo che in tutta la mia vita. Ci sono state notti in cui ho avuto paura: oggi sembra di svegliarsi in una specie di primo giorno e parlare ai sopravvissuti. Stiamo vivendo qualcosa di eccezionale e drammatico: il virus ci ha dato una storia, non siamo più indistinti.