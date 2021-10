Questa è una Juve che non ha risolto nessuno dei suoi problemi ed in più ha perso Cristiano Ronaldo. C’era davvero qualcuno che pensava di dare al solo Locatelli la responsabilità di ricostruire la squadra? La Juve ieri è affondata perché è tornata a una formazione normale e non può farlo.E tutti insieme fanno un’ottima squadra normale. Molti dei giocatori della Juve li hanno anche le altre squadre, non fanno differenza.. Che senso ha fare paragoni con Pirlo? Risolve qualcosa? Porta nuova competenza o nuovi soldi? Spiega solo che era stata sbagliata la prognosi, non era nemmeno Pirlo il problema. La Juve ha cambiato quattro volte allenatore in tre anni: è chiaro che c’è un problema complessivo di ambiente.