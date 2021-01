Sono davvero curioso di vedere chi possa pagarli in questo momento e a un giocatore che a marzo compirà 35 anni. Non mi sembra facile nemmeno uno scambio.. In teoria potrebbe essere ipotizzabile uno scambio con Dybala per vicinanza di ingaggi. Ma non credo che la Juve e Dybala accetterebbero.Non discuto il giocatore, è stato un grandissimo e in parte lo resta. Ma ogni giorno perde qualcosa.. La Juve ha un solo attaccante di ruolo, Ronaldo è fuori categoria, Dybala ha uno spazio diverso. Ma sono convinto che Conte arriverebbe a diminuire il minutaggio di Lautaro pur di vederlo accanto a Lukaku. Servirebbe una follia da vecchio mercato. Ma non mi sembra più il tempo.