La Juve sta usando la Champions per prepararsi al campionatoE’ l’uomo che deve dare profondità alla Juve, come se fosse un contropiede che comincia a metà campo. In Italia è più difficile, ti conoscono, ci sono avversari preparati. In Europa anche Chiesa sembra più a suo agio.è rimasto uno degli ultimi italiani a dover cercare sempre di saltare l’uomo.Lo stesso Pirlo pensa più volentieri in europeo, forse perché ha sempre vissuto un calcio universale. Sta costruendo un 4-2-2-2 che è molto poco italiano, con almeno 6 giocatori a partita poco portati a difendere (direi Cuadrado, Danilo, Ramsey, Chiesa, Morata, Ronaldo). Il pensiero di Pirlo è molto chiaro, direi deciso.. Non una mezzala ma nemmeno un trequartista. E in attacco i titolari sono molto evidenti, Ronaldo e Morata. Quindi i giocatori di mezzo con Pirlo sono destinati a giocare mezza partita.