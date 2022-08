Pochissimi. Il vero problema è stato vendere: non c’è riuscito nessuno. E se non vendi non compri, nessuno mette soldi veri. La Roma è stata l’avanguardia di un pensiero che fino a ieri era molto pudìco, comprare a zero. Era sinonimo di poca liquidità, cioè incapacità di gestione. Lacon(ed è in arrivo Belotti) ha trasformato in architettura quella che è sempre sembrata una riverniciatura.Si possono dire molte cose, ma anche quella per cui laè stata più brava degli altri. Fuori dal costo zero ci sono stati quasi soltanto prestiti. Ma oggi c’è una cosa in più: ilha preso a costo zero Kessie e Christensen, ora non può permettersi di tesserarlMa due tesseramenti nello stesso mercato non sono mai stati possibili.è passato dalal, il suo trasferimento ha condizionato l’intero mercato del Milan. Adue giorni dall’inizio è possibile dire abbiamo scherzato?