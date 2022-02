Nel Derby di domani ci sarà una novità tecnica molto importante. Se le formazioni saranno confermate, nelgiocheranno per la prima volta insieme Tonali, Bennacer e. E’ accaduto finora solo una volta aalla diciannovesima giornata, prima che Kessie partisse per la Coppa d’Africa. Quel giorno Pioli decise quello che sembrava uno strappo tecnico:. Bennacer era appena rientrato e poté coprire la linea mediana accanto a Tonali. Fu una novità determinante, Kessie segnò i primi due gol dei quattro finali. In sostanza domani contro l’Inter giocherà un Milan che non c’è mai stato. E che cominci dall’Inter un’altra strada.. Sarà il primo ad attaccare la costruzione del gioco dal basso dell’ Inter. In sostanza non avrà marcatura diretta, uno spazio esatto come tutti gli altri. Questo ruolo vicino all’area degli avversari è naturalmente nuovo anche per Kessie, può dare anche risultati diversi dai trionfi di Empoli e favorire l’Inter.. Per questo si candida a diventare decisivo.