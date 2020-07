Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il commento di oggi è su Dejan Kulusevski, in luce a Parma e già acquistato dalla Juventus per la prossima stagione.











Il miglior giocatore attuale in Italia è Dejan Kulusevski, venti anni l’ aprile scorso, svedese di Stoccolma. Si resta impressionati dalla sua forza, dalla corsa e dalla sua capacità di essere sempre nella posizione più utile alla squadra. Adesso che la fatica del dopo virus sta rallentando il gioco, sembra venuto da un altro mondo. Ne ricordo veramente pochissimi con questa differenza. Uno era Ibrahimovic, un altro Pogba, in spazi diversi. La capacità di unire tecnica, forza e spirito di squadra è cosa rara, sono particolari che messi insieme fanno un fuoriclasse. Per la Juventus è un grande acquisto. Secondo me è una mezzala quasi all’antica, un Valentino Mazzola moderno, da area ad area. Nel Parma gioca trequartista quando la squadra ha la palla e sale con il 4-3-3. Quando hanno il pallone gli altri, fa l’esterno destro nel centrocampo a cinque. Spesso scende anche sulla linea dei difensori. Un giocatore stupefacente, con la forza e l’insistenza di Pogba, ma una magia fisica più duttile, un modo di stare in campo più felice.