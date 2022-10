Il Milan a grandi livelli è in difficoltà fisica a centrocampo, ha perso tutti i contrasti e molti palloni di testa. I motivi sono due: il più importante è la non condizione di De Katelaere che costringe tutto il gioco all’inferiorità numerica. Il secondo motivo è più fine, ma sempre tecnico: quando il Milan trova un avversario senza un regista chiaro, con i due mediani in linea e un trequartista venti metri più avanti, Bennacer viene chiuso da due avversari.Ieri erano Kovacic, il suo uomo naturale, più Mount, che non aveva avversario diretto. Sarebbe toccato a Kalulu avanzare su Mount, ma avrebbe sconvolto la simmetria della difesa.E’ un problema soprattutto europeo, in Italia solo Mourinho gioca con i due mediani. Ma anche in Italia ci sono stati momenti difficili, con Deulofeu o l’ultima volta a Empoli con Bajrami. Spesso toccava a Saelemaekers entrare più dentro il campo. Oggi questa soluzione mancherà per molto tempo.