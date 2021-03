. Chi vince l’Europa League non viene semplicemente ammesso in Champions League, cosa già questa discutibile, ma passa in modo automatico in prima fascia di sorteggio, cioè quello che mette insieme le migliori otto del continente e porta di conseguenza un sorteggio molto più favorevole. Consente poi di giocare la Supercoppa europea e da questa stagione di partecipare al campionato del mondo di club,Tutto questo per un torneo che resta di poco prestigio tecnico. Tra le prime otto di questa stagione ci sono tre squadre attualmente in testa al loro campionato: Ajax, Dinamo Zagabria e Slavia Praga, tre campionati di un gradino storicamente diverso. L’ Arsenal è nono, lo United secondo, la Roma sesta, il Granada ottavo, il Villarreal settimo. Che c’entrano con la prima fascia della Champions?Il Siviglia l’ha vinta sei volte ed è rimasto il Siviglia.