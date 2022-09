E’ stato sufficiente eliminare tutti gli esperimenti inutili e tornare alla miglior Nazionale possibile. Non per essere grandi, ma per stare in partita. Se poi l’avversario è un grande avversario di nome ma al momento opportuno perde ogni promessa, è anche più normale vincere. In quattordici mesi abbiamo incontrato l’Inghilterra tre volte.Nelle nuove competenze calcistiche da giochi elettronici fa molto agio celebrare il calcio inglese come dimostrazione di diversità, quasi eccezionalità.: ma la nazionale continua a non vincere niente dal 1966. In un’unica partita, meglio senon ha idee troppo sperimentali, l’Italia può vincere e perdere contro chiunque. Non sono le squadre nazionali che insegnano come giocare, gli schemi e i giocatori che fanno scuola arrivano dai campionati.E’ per vincerne trentotto per molti anni che bisogna saper inventare uomini e schemi.