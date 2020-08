. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.L'Inter è diventata una squadra bella, Conte ha fatto un grande lavoro, anche se sbaglia spesso parole e momenti in cui dirle. Però sul campo ha una semplicità di gioco solida, ha ormai giocatori di qualità che sentono di star crescendo insieme. L'Inter è come avesse finito di imparare come si diventa una squadra vincente.molto le ha dato Barella, ancora di più le sta dando Lukaku. MRicominciassimo adesso l'Inter sarebbe la squadra da battere anche in Italia.