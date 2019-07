Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno la mancanza di attaccanti nell'Inter a disposizione di Antonio Conte. Una necessità che diventa impellente.



TRATTATIVE FERME - Icardi non andrà in Cina e in questo momento, senza Lautaro, l'Inter è senza punte. Siamo in una fase turbata del mercato e tanto dovrà accadere. Ma l'Inter di adesso è ferma, con le trattative per Dzeko e Lukaku in stallo. Il grande acquisto finora è fermo al solo Conte, ma la strada, senza bomber, rimane interrotta.