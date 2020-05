Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi il focus è sulla privacy dei giocatori, vietata dal calcio anche in periodo di coronavirus.



Nella piccola ondata di Covid-19 che sta riattraversando il calcio ci sono alcuni piccoli particolari: la prima è che arriva dopo due mesi di quarantena in squadre già molto colpite prima della chiusura del campionato, come Sampdoria e Fiorentina; la seconda curiosità è l'assenza dei nomi dei contagiati in ossequio alla privacy. Ma nel calcio la privacy non è possibile: per fama e... aritmetica!