Con il 4-0 del Liverpool sul Leicester, sembra essere tornata la normalità. Reds dominanti come la Juve, eppure i successi non possono essere paragonati: i bianconeri hanno vinto tanto a tal punto da diventare nemici delle altre squadre italiane. La vittoria delle rivali, infatti, è peggio, ed è la dimostrazione che si può fare. Il Liverpool non ha parentele con la Juve: non vince il campionato da trent'anni e appartiene al mondo dei normali.