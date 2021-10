La Juve non è tornata, per due motivi. Il primo è che non era mai andata via, il secondo è che. Non discuto Allegri in generale, lo stimo molto, ma l'unica soluzione per dare un volto alla squadra sembra sia quella di fare blocco sui capitani della difesa. C'è un'altra Juve oltre questa? Contro la Roma ha fatto un gol con un rimpallo e ha tirato in porta con una splendida rovesciata, la Roma non ha fatto di più ma questo vuol dire solo che hanno fatto poco entrambe le squadre.Non basta dire che Allegri ha sempre dato molta importanza alla difesa, non si vince in Italia e in Europa giocando così, questo è un calcio buono per aspettare che passi la tempesta.