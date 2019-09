Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. A tornare al centro della discussione è la Juventus, che questa sera a Brescia, nell'anticipo della 5a giornata di Serie A, dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, out per un affaticamento muscolare.



Non sono in discussione le doti di Ronaldo ma il tasso di sopportazione dei suoi compagni alla sua piccola dittatura tecnica. Sarri ha avvertito la sua squadra, deve muoversi in funzione di CR7 fin da dietro, ma le convinzioni dell'ex allenatore del Chelsea non sono quelle di tutti. Questa capiremo che Juve è.