C’è un fatto nuovo in serie A. La tendenza dei tecnici adesso è mettere in risalto i limiti dei propri giocatori. Fino alla stagione scorsa il compito di un allenatore era difendere in pubblico la squadra e discuterla poi nello spogliatoio. Oggi qualcosa d’importante è cambiato. MSono termini duri, peraltro bivalenti.Ci sono semmai elogi d’ufficio quando si vince, ma quando la sconfitta è netta c’è una divisione di responsabilità piuttosto nuova. Credo che questo dipenda dalla trasformazione del giocatore da atleta in vera e propria azienda.Manca un momento di equilibrio, un giudice sopra le parti. Alla base c’è il nuovo silenzio portato dai presidenti americani. Non parlano. Quindi finiscono per far parlare troppo gli altri.