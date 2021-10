La Superlega cambia idea e rilancia. Se ne fa un gran parlare dopo le ultime indiscrezioni giornalistiche. La novità segna una svolta importante, dice che il nuovo campionato sarebbe aperto, non ci sarebbero squadre sempre presenti, e che sarebbero i risultati a decidere retrocessioni e promozioni.. In sostanza la discussione da politica e sportiva, diventerebbe essenzialmente economica. Che non è però una piccola cosa.Se la Superlega è stata pensata per fruttare tra i 250 e i 350 milioni a stagione per ognuno dei quattordici club fondatori, come era nel progetto iniziale, cosa è successo adesso di quei soldi? I club fondatori ci hanno rinunciato o continueranno a prenderli?In sostanza, c’è davvero una nuova ricchezza a disposizione di tutto il calcio, o i club fondatori stanno cercando semplicemente avversari che li aiutino a pagare i loro debiti?