E’ stata la giornata che la Roma aspettava da tempo, quella che ne riqualifica la strada e la porta in legittima corsa per il campionato. Gioca il miglior calcio d’Italia e lo fa in modo evidente. Fonseca ha trovato un gioco che non è solo utile ma che coinvolge molto i giocatori, li diverte e costringe a dare il meglio di se stessi. L’eccellenza del gruppo si vede dalla fretta con cui cresce, si allarga. Villar è diventato il vero regista della squadra, fisico e qualità. Pellegrini non è più costretto a partire da centrocampo ma è tornato nel suo ruolo naturale di trequartista. Karsdorp dopo stagioni perse in corsia, è diventato non solo un momento di forza, ma di vero equilibrio per tutta una squadra piena di fantasisti. Lo stesso Borja Mayoral si è inserito al meglio nel ruolo più difficile, quello di Dzeko. La Roma ha però anche un limite, non ha ancora battuto una squadra di classifica e ha preso 4 gol a Bergamo e Napoli. Ora può rimediare, in otto giorni avrà Inter e Lazio. Io credo che saprà farlo.