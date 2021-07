. Eppure in Inghilterra ci sono venti-venticinque mila contagi al giorno a ancora una ventina di decessi. Come nasce questa decisione di forte controtendenza? Ed è imitabile?Il ragionamento è molto semplice. In Inghilterra muoiono in media duemila persone al giorno, non di covid, in generale.accettare che ci sia un numero contenuto di decessi a fronte di un’economia riaperta che porti avanti il paese senza danni ulteriori.. Non si può chiudere un paese per un uno per cento di morti in più.quello che è successo da loro toccherà anche a noi. I contagi si stanno già rialzando. Il nostro vantaggio è la stagione calda che loro non hanno. Ma niente di più. In sostanza, accettare o no quei morti è una domanda che dovremo farci anche noi.