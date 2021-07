In una notte di baldoria nazionale,: una di queste ultime ore, una di pochi mesi fa.: troppo semplice credere nelle persone, sempre meglio diffidaare. Girano sui telefonini vignette di una malcapitata regina, costretta a mettere la sua faccia sopra la figura di un arbitro. Non so perché avere sospetti sembra sempre una necessità in certe occasioni, dovremmo inventarci qualcosa per scusarsi con l'arbitroCi penso mentre non riesco a tornare a casa perché la strada è invasa da ragazzi con la bandiera in mano: sono dovunque e cantano l'inno di questo Paese.