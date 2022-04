Proviamo a capire cosa succede al processo delle plusvalenze. L’articolo 31, quello in discussione dice fra l’altro che “costituiscono illecito amministrativo comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica”.non può indagare e le si può comunque mentire.Non ha infine nessun interesse a drammatizzare l’evento essendo una giustizia di parte.Qual è la sconvenienza di usare plusvalenze se, scoperto, pago meno di venti volte, anche meno di cento volte il mio illecito? Le plusvalenze indebite sono soldi, servono per fare bilancio e fare mercato.Se non si è in grado di giudicare, non lo si faccia, ma discutere di altro davanti all’evidenza è una presa in giro.