Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



Simone Fugazzotto ha sempre disegnato scimmie. Da artista, ha sempre avuto un debole e di tutto può essere accusato, tranne che di essere razzista. Per lui le scimmie sono tutte uguali, esattamente come gli uomini e ne deriva che gli uomini sono come le scimmie. E sono anche neri dentro, visto che i nostri antenati arrivano dall'Africa meridionale.