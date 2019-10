Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



Con l'arrivo di novembre, iniziano ad arrivare le brutte partite e per vincerle servono gli attaccanti in grado di fare la differenza. L'Inter ha trovato in Lukaku e Lautaro una coppia che si sta assestando e in grado di risolvere le situazioni più complicate.