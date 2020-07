i. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.Non amo le esagerazioni di Conte. Dice cose studiate e le dice come se leggesse le sacre scritture. Dice, attaccate me, lasciate tranquilla la squadra. A parte che ameremmo scegliere da soli nostri nemici, stia tranquillo attacchiamo lui.. Dice ancora: se qualcuno non è da Inter bisognerà ragionarci sopra. Ma per giove: è stato eliminato al primo turno di Champions, al secondo turno di Coppa Italia, ha perso due volte con la Juve in campionato dove ha l’Atalanta attaccata alle caviglie, eNoi possiamo non attaccare i giocatori ma solo a patto che lui sappia attaccare se stesso. Dice infine: vorrei che i miei giocatori soffrissero l’uno per cento di quello che soffro io. E questa è l’immagine universale dell’anima di Conte: io sono la sofferenza di tutti voi, io sono l’infinita diversità.Andrebbe peggio?