Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno l'acquisto a cifra record di Maguire da parte del Manchester United.



MEGLIO ICARDI - Un difensore, anche se buono, non può mai valere una cifra simile. Per Maguire non spenderei nemmeno la metà di quello che sono pronti ad investire i Red Devils. A maggior ragione se sul mercato ci sono attaccanti di livello che possono essere spesi per la metà come Mauro Icardi. E tra un difensore e l'attaccante dell'Inter non dovrebbero mai esserci dubbi...