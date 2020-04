Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. ​​Oggi si parla del Milan e del silenzio assordante societario.







Gazidis aspetta la scelta di Maldini, ma non gli darà in mano la squadra. Il Milan di Elliott non ha voce e non ha faccia, Maldini rappresenterebbe una bandiera, la storia, ma parla meno di Gazidis e non ci mette la faccia. Sarebbe la controparte italiana in una società di stranieri, ma non è uomo da difesa popolare. L'errore? È nel vuoto lasciato negli ultimi anni di gestione Berlusconi, passando per la gestione cinese e arrivando al giovane Milan odierno che brucia soldi, ma non è davvero di nessuno.