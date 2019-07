Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno è l'acquisto, forse sottovalutato, da parte dell'Atalanta del centrocampista Ruslan Malinovskyi.



NESSUNO COME LUI - Malinovskyi arriva dal Genk, uno dei più importanti laboratori d'Europa e che ha prodotto giocatori come Koulibaly, De Bruyne, Milinkovic-Savic e non solo. Nella scorsa stagione ha collezionato in 51 partite 16 gol e 16 assit. 15 milioni sono tanti, ma era seguito da tutti e sarà ideale per la Champions.