È un interesse corretto, il giocatore è importante e ha un costo accettabile.Il Milan cerca un trequartista, Dybala è un attaccante puro. Può partire anche da lontano, ma non ha né la corsa né la comprensione del ruolo. In sintesi non può essere il terzo centrocampista. Nemmeno Diaz lo è, infatti è stata per lui una stagione grigia.Segna molto meno perché non è un attaccante.Dybala o è un uomo che segna e gioca vicino alla porta, o è una risposta incompleta per chiunque.. Dybala deve avere il pallone ad altezza centravanti, spostarsi e cercare la porta. Quello sa fare bene. Anche nell’Inter gli attaccanti ci sono. Si vuole dare a Dybala qualità che per esempio sono di Mkhitaryan, giocatore più completo. Dybala ha il ruolo di Sanchez, forse Correa, non quello di Lautaro che come attaccante è superiore.