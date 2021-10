Il Napoli ha trovato i suoi giocatori pesanti, che che non aveva. Anguissa per esempio, Osimhen, Fabian Ruiz in ruolo in cui è coinvolto senza le tante responsabilità che non sopporta. Ora deve ritrovare i giocatori leggeri, da Zielinski, a Lozano, a Politano, Insigne.In più Ibrahimovic non corre, è pesante. E alla sua età viene sempre il dubbio che sia la volta buona.. Non l'Inter, che ha difficoltà a gestire i risultati, nemmeno la Juve che continua a sperimentare cercando l'incanto di una partita per volta.. Né Pioli né Spalletti né Inzaghi ci sono mai riusciti. E' un campionato che improvvisa, dove gli arbitri sono l'alibi di tutti. Il vero problema siamo noi, nessun tifoso vuole davvero un buon arbitro.L'arbitro è come il gioco, non conta. Conta solo il risultato. Il resto è sempre un furto.