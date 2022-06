E’ successo con, con, sta accadendo con. Si pretende venga fatto tutto e subito. Nessuno sa bene cosa chiedano le parti, ma tutti hanno già scelto., conoscere i criteri di giudizio. Trattare non significa non volersi, è il contrario. Significa cercare un accordo che si vuole in due. Dobbiamo capire che il calcio oggi è cambiato perché sono cambiati i proprietari.Delegano su scouting, scelte, trattative, ma. Questo può allungare i tempi, disturbare qualcuno che è già un bravissimo operatore, ma non parla con soldi suoi.Sulla cima ci sono imprenditori americani che intendono il calcio come un lavoro. Deve avere amore, competenza, guadagno e gerarchie che ogni lavoro pretende.