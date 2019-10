Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il tema di oggi è il Milan e la situazione complicata e confusionaria che sta attraversando.











SERVE INVESTIRE SUBITO - La fortuna dei rossoneri sta forse nell'andare male in campionato. Un fondo, e il proprietario del Milan, Elliott, lo è, ha come scopo rivitalizzare un'azienda e rivenderla guadagnando sulla differenza. Il Milan era in crisi e in difficoltà è rimasto: per farlo ripartire bisogna reinvestire, rinforzare la squadra e intervenire sul mercato. Questa sicurezza è l'unica consolazione del momento. Sarà poi interessante capire come Boban e Maldini prenderanno l'esame a cui la proprietà sta sottoponendo la loro gestione...