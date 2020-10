Credo che ilmeritasse di più. Il migliore è statoperché ha indirizzato la partita e fatto una differenza reale. Non mi aspettavo di più, credevo però che la qualità delle due squadre avrebbe portato più spettacolo. C’è stato nei gol, non troppo nel gioco.. Il Milan è stato molto pericoloso solo su due colpi di testa, Kessie e Romagnoli su calcio d’angolo. Le squadre sono state spesso lunghe, la quantità di mezze punte in campo ha scombinato molte posizioni.Il Milan è andato tre volte in vantaggio ed è stato ripreso sempre con troppo facilità. La Roma ha rischiato spesso con altrettanta facilità.. Mi è sembrata una partita fuori frequenza, dove si ascolta tanto rumore ma a comandare è l’errore, non la bellezza. Spero sia servita a far continuare a crescere entrambe le squadre.