Il vero Milan lo vedremo nel derby. Ieri ha trovato una partita che non si aspettava. Il Sassuolo tiene di solito il pallone, non guarda l’avversario, pensa a se stesso. Col Milan ha giocato una bella partita quasi contro natura, tutta fisico e corsa.Fa riflettere il cambio profondo di gioco tentato da Pioli quando ha tolto Giroud per tenere meno avversari in area e si è affidato ai fantasisti.E’ un’idea, ma ha tolto riferimenti.Ci sono stati altri due infortuni muscolari seri, Berardi e Florenzi. Il mondiale è lontano, ma, rompendo la stagione, ha fatto pensare si dovesse cercare subito più l’agilità che la resistenza. C’è stato anche meno tempo per prepararsi. Stanno diventando troppi i casi per pensare alla sfortuna. Con il caldo e la fretta oggi uno scatto lungo è diventato una ferita.