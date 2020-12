E’ abbastanza inutile che il Napoli faccia il prezzo, Milik è ormai un giocatore libero. Vuole tornare a giocare ma non firmare un contratto che lo leghi di nuovo. Quasi certamente ha già da tempo concluso un nuovo ingaggio. L’unica soluzione che accetterebbe sarebbe un prestito fino a fine campionato, con quale vantaggio per il Napoli è difficile dirlo. Sarebbe però molto utile per lui, giocherebbe al meglio almeno tre mesi prima degli Europei, dove altrimenti sarebbe riserva.Ha rifiutato una dozzina di squadra europee, ma non ha ancora avuto l’offerta che ha sentito giusta.. Forse aspetta offerte che in questo momento non possono arrivare. Per la sua sintonia serve altro tempo. O forse è davvero un grande calcio il nostro che tiene fermi lui, Sarri, Spalletti, Mazzarri e lascia Ancelotti agli altri.