Tra Juve e Inter sarà davvero in vantaggio sul mercato quella che prenderà il polacco. Non ci sono in Italia centravanti più forti. Immobile segna di più, ma non ha il suo ruolo. La vera qualità di Milik è che segna da prima e da seconda punta, sta bene con qualunque compagno di reparto. Sarebbe ideale per Ronaldo perché gli lascerebbe lo spazio al centro portando via il difensore. Andrebbe benissimo con Lukaku perché farebbe il centravanti stabile, lasciando libertà alle digressioni del compagno.



Sarebbe la soluzione migliore per il Milan perché è capace di fare reparto anche da solo. Milik è un mancino di fisico e tecnica. Per capirlo, guardate come batte le punizioni: palla a giro sul primo palo, la scelta più difficile. E segna molto. Il suo valore è intorno ai 35 milioni, De Laurentis ne vuole 50. Vicino ai 38-40 è già un prezzo accettabile. Dimenticando per una stagione i suoi tendini di seta.